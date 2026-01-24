Buscan al presunto autor del violento asalto al Rapipago

Según se informó, el individuo estaría vinculado a un hecho delictivo ocurrido el 17 de diciembre de 2025, cuando presuntamente agredió físicamente al propietario de un local Rapipago, ubicado en calle Del Valle Nº 668, y le sustrajo una suma importante de dinero.

Las autoridades remarcaron que cualquier dato o información que permita ubicar al sospechoso es de suma importancia para la investigación en curso.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse de inmediato con la dependencia policial más cercana o a los teléfonos de emergencia: 101, 422222, 3446-645583, 3446-645585 o 3446-645575.

