 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

Buscan al presunto autor del violento asalto al Rapipago

Desde la Jefatura de Policía local solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Díaz Damián José, quien es intensamente buscado y se encuentra prófugo de la Justicia.

24 Ene, 2026, 21:36 PM

Según se informó, el individuo estaría vinculado a un hecho delictivo ocurrido el 17 de diciembre de 2025, cuando presuntamente agredió físicamente al propietario de un local Rapipago, ubicado en calle Del Valle Nº 668, y le sustrajo una suma importante de dinero.

 

Las autoridades remarcaron que cualquier dato o información que permita ubicar al sospechoso es de suma importancia para la investigación en curso.

 

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse de inmediato con la dependencia policial más cercana o a los teléfonos de emergencia: 101, 422222, 3446-645583, 3446-645585 o 3446-645575.

Temas

POLICIALES COLABORACIÓN POLICÍA COMUNIDAD

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso