En la costanera hay turismo los findes, pero muchos son "gasoleros"

Agregó que “los turistas comentan que en Gualeguaychú está caro el alojamiento. Nosotros vendemos alfajores, imanes, llaveritos, mates, tengo ofertas de portallaves, me han hecho envolver hasta calcos para regalos. El público está más gasolero. Ojalá que Gualeguaychú vuelva a ser el de antes”.
"La situación del país está baja, no es como antes. Uruguay está caro también, por eso me compran a mí. Este fin de semana estuvo un poco más movido, pero igual buscan mucho las ofertas. En temporadas anteriores atendíamos 4 o 5 personas, ahora somos 2", agregó Miriam.
"Esperemos que el finde largo de Carnaval sea bueno, después de eso siempre se corta el movimiento. Ojalá que Gualeguaychú vuelva a ser el de antes. Hace tres años que esto viene en decadencia, tengo el local hace más de 30 años. Al principio cuando llegué fueron los mejores años, pero fue bajando cada vez más", comentó la comerciante.