Gualeguaychú será escenario de una producción gastronómica y turística nacional

En el marco de la campaña de promoción turística a nivel nacional del destino, la ciudad de Gualeguaychú recibirá, este sábado y domingo, una nueva producción del programa televisivo Destinos y Sabores, que llegará con la participación del chef Rodrigo Cascón y Sebastián Coria para desarrollar actividades gastronómicas y de promoción turística.

La propuesta, llevada a cabo en ocasión anterior, vuelve en plena temporada 2026 e incluye instancias de cocina en vivo en la zona de Playa del Puente en costanera y en el balneario Parque del Sol, donde Cascón y Coria compartirán la experiencia junto al chef local Diego Mateve, responsable del emprendimiento de catering Pimienta Verde de la ciudad, integrando productos y saberes de la gastronomía regional.

Como parte del itinerario previsto, el equipo del programa desarrollará recorridos por distintos espacios de la ciudad vinculados a la identidad local y a la vida al aire libre, con especial atención en sectores costeros y áreas de uso recreativo que forman parte de la propuesta turística de Gualeguaychú.

Durante su estadía, Destinos y Sabores realizará registros audiovisuales que incluirán backstage y desfile de las comparsas de la Fiesta Nacional Carnaval del País y visitas a distintos atractivos turísticos, como complejos termales, viñedos, museos, mercados y espacios emblemáticos de la ciudad. El material será utilizado para la difusión del destino a través de los contenidos habituales del programa que se emite por NET TV, América TV y las redes de Argentinos por Argentina, mostrando la esencia de cada lugar y fusionando el turismo con experiencias culinarias memorables.