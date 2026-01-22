Tradicional comercio de Gualeguaychú cambia de lugar

“Este local tiene mucha historia. Acá funcionó la ultima etapa de la difusora Greco. Tiene mucho sentimiento para mi, mi papá también comenzó aquí con la electricidad y ahora estoy yo, retomándolo en la ultima etapa mía. Estamos muy contentos, el cambio es fuerte después de 35 años”, expresó Beto en RADIO MÁXIMA.

Desde el nuevo local, la casa de Electricidad trabajará además, con delivery para envíos, para evitar las dificultades al momento de estacionar en la zona céntrica.

Se espera iniciar la atención en el nuevo espacio, a partir de la próxima semana, cuando culminen las tareas de traslado y acondicionamiento de las estanterías.

Respecto a los precios de los insumos, indicó que “tener local propio, ayudará a mejorar los precios. Mejoramos cualquier presupuesto”, adelantó.