Exitosa y colorida segunda noche de los Corsos Populares Matecito

Este viernes se llevó adelante la segunda noche de los Corsos Populares Matecito, una propuesta que volvió a convocar a miles de personas, entre familias, jóvenes y niños, que se acercaron a disfrutar de una auténtica fiesta popular al aire libre.

La noche comenzó con el desfile infantil, donde la imaginación y el entusiasmo de los más pequeños se destacaron en la pasarela, acompañados por el apoyo de padres, familiares y profesores. En esta instancia se presentó la murga infantil del Club Deportivo Juventud Unida "Rugido del Oeste", donde el "León de la Vía" volvió al corso con un tren lleno de sonrisas: leoncitos, vías, maquinistas y vagones avanzaron entre papelitos y colores, compartiendo la fiesta del Oeste. También participaron Los Jaguarcitos del Tiro, quienes presentaron “Viaje al Arcoíris”, una colorida propuesta protagonizada por alrededor de 70 niños y niñas de hasta 12 años, con personajes divertidos y una cuidada puesta en escena.

Finalizado el desfile infantil, se dio paso al tradicional desfile de corsos, con la participación de murgas y conjuntos carnavalescos como Esencialmente Divertidos, Tropicales del Sur, Heredando Raíces, Revolucionarios del Guevara, Los Vacantes, Renacer de los Auténticos, Tres Deseos, Caciques del Norte, Los Cocoliches, Mainumby, Colombianos, Los Purretones, Los Joelitos y Vieja Fantasía, entre otros. Cada agrupación presentó una vez más, sus creaciones originales, emotivas y cargadas de identidad, que fueron acompañadas por el constante aplauso del público. Además, se sumaron los tradicionales Mascaritos, que con sus trajes y máscaras aportaron humor y diversión, despertando risas a lo largo de toda la pasarela.

El jurado estuvo conformado por destacados y reconocidos artistas locales con amplia trayectoria en sus respectivos rubros: Cielo Pereyra y Felipe Bon en danza; Alejandro Delfino y Celeste Frenais en música; y Raúl Albanece junto a Carolina Butteri en vestuario.

Como invitada especial de la noche se presentó Yaguarí Candombe, agrupación de candombe afro de Pueblo General Belgrano, que fue recibida con gran entusiasmo por el público y sumó ritmo, energía y raíz cultural a la jornada.

Homenaje a Nely Zapata

En esta noche también se realizó un emotivo homenaje en memoria de Nélida “Nely” Márquez de Zapata, esposa de Carlos Zapata, integrante del conjunto carnavalesco Los Purretones. Con sentidas palabras y un respetuoso minuto de silencio, se recordó su figura. “Nely, quien hace unos días se nos ha ido, está con nosotros esta noche, mirándonos desde alguna estrella”, expresó Néstor Basaldúa, uno de los locutores del evento.

Acompañaron la jornada el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo y los concejales Juan Pablo Castillo y María José Carro.

Durante la noche, el predio contó con la presencia de vendedores ambulantes, feriantes y cantinas a cargo de instituciones locales, fortaleciendo el espíritu comunitario y solidario que caracteriza a los Corsos Populares Matecito. Nuevamente el trabajo conjunto de las distintas áreas municipales, entre ellas la Subsecretaría de Salud y la Dirección de Defensa Civil, acompañaron el desarrollo del evento garantizando un espacio cuidado, ordenado y seguro para el público y los participantes.

Los Corsos Populares Matecito continúan con dos viernes más de celebración, camino al tradicional Entierro del Carnaval, que pondrá el broche final a esta gran fiesta popular.