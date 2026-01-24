El Carnaval de Gualeguaychú se pone caliente: Papelitos y Marí Marí denuncian a O`Bahía y Ará Yeví

Los clubes Juventud Unida, de la comparsa Papelitos, y Central Entrerriano, de Marí Marí, plantearon que las otras dos comparsas que participan del Carnaval 2026, es decir O`Bahía y Ará Yeví, habían violado el reglamento al realizar cambios en la tercera noche, lo que no está permitido. Según la denuncia, O`Bahía habría modificado trajes, y Ará Yeví habría cambiado algunas luces.

El reglamento del Carnaval de Gualeguaychú establece que los cambios, agregados y retoques deben realizarse hasta la segunda noche, y en la tercera ya no se pueden hacer.

Papelitos y Marí Marí plantearon que en consecuencia deben descontarse dos puntos de los jurados en las calificaciones de la noche del sábado 17 de enero.

Ello llevó a una votación para una eventual sanción que terminó empatada 2 a 2, y desempató el presidente de la Comisión, Ricardo Saller, que es el representante del Club Pescadores-O`Bahía.

El voto fue cuestionado por Papelitos y Marí Marí, que justamente plantearon que el presidente representa a una de los dos comparsas que son denunciadas por “haber violado el reglamento”.

En la Comisión del Carnaval se acordó que el tema será definido el próximo lunes, luego de la cuarta noche.

Gómez y Farina en redes

En sus redes sociales, escribió el presidente de Juventud, Cristhian Gómez, que “¿entonces salimos con 400 integrantes y desfilamos el tiempo que nos dé la gana y agregamos 3 carrozas más? ¿Y 8 destaques?”.

“¿O por qué que no votamos quién es la ganadora y listo?”, ironizó Gómez, quien advirtió que evalúan brindar una conferencia de prensa en los próximos días.

Por su parte, el director de Marí Marí, Grego Farina, remarcó que su comparsa “laburó 8 meses sin parar para presentar una comparsa lo más completa posible antes de la NOCHE 2 del Carnaval, resignando detalles que hubieran completado varios vestuarios e incluso las carrozas, RESPETANDO EL REGLAMENTO, pido que se haga justicia y se respete el reglamento que estuvo meses y meses en revisión”.

“A nosotros también nos quedaron plumas, apliques, piedras y caireles por poner. Después de la Noche 2 vimos infinidad de cosas para mejorar. Pero NO SE PUDO. Somos respetuosos del reglamento firmado por el presidente que HOY LO ANULA”, enfatizó Grego.