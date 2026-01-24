O’ Bahía abre la cuarta noche del Carnaval del País en Gualeguaychú

O’ Bahía, Papelitos, Ará Yeví y Marí Marí, con ese orden de salida, se alistan para lo que será la cuarta jornada del Carnaval del País que viene

superando las expectativas noche a noche en la edición 2026 que lleva el nombre de “Néstor Lapalma y Roberto Arakaki”.

La semana ha contado con gran cantidad de consultas y de gran concurrencia por las boleterías.

Como todas las noches, la cuarta jornada de las 11 previstas este año, será transmitida a través de la cuenta oficial de YouTube del Carnaval del

País y podrá ser vista desde cualquier parte del mundo.

Además, estarán presentes en el espectáculo, el reconocido chef Rodrigo Cascón y el conductor Sebastián Coria quienes vendrán con el equipo de

producción para grabar contenido que podrá verse en el programa “Destinos y Sabores” que se emite por los canales Net Tv y América tv.

Vale recordar que, los residentes en el departamento Gualeguaychú podrán adquirir su mesa con cuatro ubicaciones en los sectores VIP con el

descuento total del valor de la entrada general en el costo final del sector. Esta bonificación aplica para cualquier fila dentro de dichos sectores,

facilitando el acceso a una experiencia preferencial para el público de la ciudad.

Por otro lado, sigue el beneficio para los habitantes de la provincia de Entre Ríos. Aquellos entrerrianos que visiten el Corsódromo este sábado podrán adquirir su ticket con un 50% de descuento sobre el valor de la entrada general.

Es importante destacar que todas estas promociones se gestionan bajo la modalidad de venta estrictamente presencial en las boleterías del predio,

solo los días viernes y sábado,y es requisito obligatorio presentar el DNI físico que acredite el domicilio en Gualeguaychú (para beneficios en VIP) o

en cualquier localidad de la provincia de Entre Ríos (para el descuento en generales)