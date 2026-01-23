Uriel Lozano se presenta este sábado en Solar con un gran Show

“Tenemos un show preparado para toda la gente, sabemos que es una fiesta muy importante, muy esperada, estamos con una gran expectativa, por las redes nos escriben mucho, estamos muy felices”, dijo Uriel en MÁXIMA, en diálogo con Rubito Peña, el conductor de Solar.

El artista destacó el público de Gualeguaychú y resaltó la buena recepción de la propuesta romántica.

Uriel Lozano realizó colaboraciones junto a otros artistas destacados como Luciano Pereyra, Cacho Deicas, Los Tekis, Los Nocheros, La T y la M, entre otros.

“Va a ser alucinante, Gualeguaychú se merece esta fiesta tan linda en el Solar”, resaltó.