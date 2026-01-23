La Cooperativa Eléctrica detectó conexiones clandestinas en la Isla Libertad

La Cooperativa de Electricidad y Afines de Gualeguaychú Ltda. informó que se encuentra desarrollando un plan sostenido de mejoras de infraestructura eléctrica en distintos puntos de la ciudad, zonas rurales y en la Isla Libertad. En ese marco, se encontraron conexiones clandestinas en la Isla Libertad, tras lo cual se presentaron denuncias judiciales.

Durante los trabajos realizados en la Isla Libertad se han detectado conexiones clandestinas, motivo por el cual se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes. La modernización de la infraestructura y el cambio tecnológico deben ir necesariamente acompañados de un férreo control antifraude.

La Cooperativa recuerda a los vecinos que las conexiones ilegales no solo constituyen un delito, sino que además alteran el normal funcionamiento del sistema eléctrico y generan graves riesgos para quienes las realizan y para terceros.

Se está llevando adelante el recambio progresivo de postes de madera por postes de PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio), una solución moderna y altamente eficiente para el soporte de redes de energía y telecomunicaciones. Esta tecnología permite reducir costos de transporte y mantenimiento, disminuir los costos operativos de instalación y garantizar una vida útil estimada de hasta 80 años.

Asimismo, los postes de PRFV representan una mejora sustancial en materia de seguridad, ya que se trata de un material dieléctrico, que no conduce electricidad ni atrae descargas eléctricas, reduciendo significativamente los riesgos para personas y bienes.

Esta inversión también constituye una apuesta concreta a la sustentabilidad y al cuidado del medio ambiente, dado que el material no libera químicos al suelo ni genera contaminación.