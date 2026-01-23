 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale COMERCIOS

Heladeras y lavarropas, los electrodomésticos que más bajaron. Se espera una baja en celulares

Sebastián Daroca, gerente de Chaia Electrodomésticos, dijo en RADIO MÁXIMA que, para el rubro de electrodomésticos, el verano es temporada alta.

23 Ene, 2026, 10:01 AM

Daroca manifestó que los precios que más bajaron hasta ahora son de lavarropas y heladeras.

 

“Bajaron fuertemente heladeras y lavarropas, y estamos vendiendo televisores a precios del año pasado”, detalló.

 

 

 

En otro orden se refirió al ingresó de mercadería importada y se espera un incremento en la demanda. “La gente está renovando, este año es el Mundial y la expectativa está en vender pantallas más grandes”, dijo.

 

Sobre el ingreso de celulares, el comerciante adelantó que se espera para los próximos meses, una baja en los precios, debido a la rebaja de impuestos.

 

 

 

“Debería haber una baja en precios de celulares por la baja impositiva, pero todavía no han llegado. Los celulares por ahora siguen con los mismos precios, a veces pasa que con este tipo de medidas se generan expectativas, pero las medidas para importaciones a veces tienen un tiempo. Creo que en unos meses se reflejará una baja”, aclaró Daroca.

 

El gerente señaló que el recambio de celulares bajó respecto a algunos años atrás. “No ha habido los cambios tecnológicos que había diez años atrás”, explicó sobre las causas.

