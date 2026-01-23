Heladeras y lavarropas, los electrodomésticos que más bajaron. Se espera una baja en celulares

Daroca manifestó que los precios que más bajaron hasta ahora son de lavarropas y heladeras.

“Bajaron fuertemente heladeras y lavarropas, y estamos vendiendo televisores a precios del año pasado”, detalló.

En otro orden se refirió al ingresó de mercadería importada y se espera un incremento en la demanda. “La gente está renovando, este año es el Mundial y la expectativa está en vender pantallas más grandes”, dijo.

Sobre el ingreso de celulares, el comerciante adelantó que se espera para los próximos meses, una baja en los precios, debido a la rebaja de impuestos.

“Debería haber una baja en precios de celulares por la baja impositiva, pero todavía no han llegado. Los celulares por ahora siguen con los mismos precios, a veces pasa que con este tipo de medidas se generan expectativas, pero las medidas para importaciones a veces tienen un tiempo. Creo que en unos meses se reflejará una baja”, aclaró Daroca.

El gerente señaló que el recambio de celulares bajó respecto a algunos años atrás. “No ha habido los cambios tecnológicos que había diez años atrás”, explicó sobre las causas.