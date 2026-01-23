Encontraron muerto a un interno de la Unidad Penal 9

En la mañana de este viernes, cuando le llevaban la medicación a un interno de la Unidad Penal 9 en Gualeguaychú, personal penitenciario se sorprendió al ver que el joven hombre estaba sin vida.

El compañero de celda estaba durmiendo, y manifestó que no había advertido el fallecimiento del otro interno.

El fiscal de Gualeguaychú, Jorge Gutiérrez, tomó intervención en el caso y si bien las primeras informaciones apuntan a una muerte natural, ordenó medidas para una investigación.

El interno era Dante Oroño, de 27 años, que estaba alojado como procesado y llegó a la unidad desde Paraná, por un robo agravado, el 24 de diciembre pasado.

La intensa historia de Oroño

A fines del año pasado, Oroño había atacado a un hombre que vendía choripanes en Paraná, presuntamente para robarle, y a otra persona que estaba en el lugar.

En ese hecho, luego se supo que Oroño había violado su prisión domiciliaria para salir a buscar comida, ya que vivía con su pareja de escasos recursos. Un amigo de Oroño que andaba con el en la ocasión, fue encontrado con hortalizas y un trozo de carne que había hallado en un contenedor.

En ese momento, el defensor público, Sebastián Ludi, acordó la medida solicitada por la fiscal de Paraná, Paola Farinó, de dictarle 50 días en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú por robo agravado. Oroño ya tenía problemas de salud mental y antecedentes penales por los cuales había cumplido condena en la Unidad Penal 1 de Paraná.

En la ocasión, la fiscal planteó que Oroño tenía causas en trámite por hurtos y robos, vivía en situación de calle y estaba en una familia vulnerable. Además, había tenido intentos de suicidio. La medida en la cárcel de Gualeguaychú estaba prevista hasta el 16 de febrero.