Guale Cultura

Davico recibió a Damián Lemes y al dúo Archaina–Cabeza en el Día Nacional del Músico Argentino

En el Salón Azul, el intendente Mauricio Davico mantuvo este viernes un encuentro con artistas locales para poner en valor el talento de Gualeguaychú y el camino recorrido hacia el Pre Cosquín.

23 Ene, 2026, 19:35 PM

En el marco del Día Nacional del Músico Argentino, el intendente Mauricio Davico recibió en el Salón Azul a Damián Lemes, ganador del Pre Cosquín en la categoría Canción Inédita, y a Hernán Archaina, integrante del dúo Archaina–Cabeza. Participaron del encuentro el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, y el concejal Juan Pablo Castillo.

 

Durante la reunión, Lemes compartió historias y anécdotas vinculadas al proceso creativo de La Yuyera, relatando cómo y por qué se compuso la obra, su raíz cultural y el recorrido que la llevó a consagrarse en el certamen. En ese intercambio se destacó el valor de las historias locales como fuente de inspiración artística y su capacidad de proyectarse en escenarios nacionales. Por su parte, Archaina contó cómo se formó el dúo junto a César Cabeza y el camino construido a partir del trabajo colectivo y la identidad musical compartida.

 

En ese contexto, Davico resaltó el profesionalismo, el nivel artístico y el compromiso de los músicos de Gualeguaychú, y expresó sentirse muy orgulloso del presente cultural de la ciudad. Asimismo, recordó que, cuando Luis Castillo le propuso que Gualeguaychú sea sede del Pre Cosquín, la respuesta fue avanzar con convicción para acompañar a los artistas locales y generar nuevas oportunidades de desarrollo cultural.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

Cultura COSQUÍN

