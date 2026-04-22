Realizaron un taller de gimnasia kinésica aplicada al trabajo en el ámbito hospitalario

En el Gimnasio de Kinesiología ubicado en el Pabellón 3 del nuevo edificio del Hospital Centenario se llevó a cabo el primer encuentro del taller de Gimnasia Kinésica aplicada al trabajo en el ámbito hospitalario, a cargo del Lic. José Damián Etchegoyen.

Al respecto, Etchegoyen junto a la Jefa del servicio de Kinesiología Lic. Paula Mosto, expresaron que “dimos inicio al taller con una gran satisfacción, ya que es una propuesta pensada para promover el bienestar integral del equipo de salud”.

En esta primera etapa, el espacio está destinado al personal administrativo del Hospital Centenario, abordando especialmente las demandas posturales y funcionales propias de la jornada laboral, como las posiciones prolongadas, tensiones cervicales y lumbares, y la fatiga muscular.

“El trabajo se fundamenta en principios kinésicos y en el abordaje de la fascia, entendida como un sistema continuo de tejido conectivo que conecta músculos, articulaciones, estructuras neurovasculares y órganos, integrando al cuerpo como una unidad funcional. Desde esta mirada, buscamos mejorar la movilidad global, optimizar la postura y favorecer una mejor organización del movimiento”, destacaron los profesionales.

Además, resaltaron que “se trabajan de manera integrada el sistema musculoesquelético, respiratorio, neuromotor y postural, brindando herramientas simples y aplicables dentro de la jornada laboral”.

Este es el comienzo de una propuesta que continuará con talleres especialmente adaptados para personal de enfermería, médicos, seguridad, maestranza y demás sectores, respetando las necesidades específicas de cada función dentro del hospital.

“Desde el servicio de kinesiología seguimos apostando al movimiento como herramienta de prevención, salud y autocuidado”, concluyeron.

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