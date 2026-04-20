“Buscamos llevar tranquilidad”: realizaron un simulacro de evacuación en la escuela ENOVA

Martin de La Torre, rector de la Escuela Normal Olegario Víctor Andrade (ENOVA), dijo en RADIO MÁXIMA, que la actividad fue enmarcada tras las amenazas de tiroteos en instituciones educativas.

La actividad, estaba prevista para el jueves pasado, pero por cuestiones climáticas debió ser reprogramada y se realizó el día de hoy. Acompañaron, Personal Policial, de Tránsito y Bomberos, para garantizar la seguridad de los estudiantes durante la iniciativa.

Evacuación en tres minutos

El ejercicio permitió poner en práctica el protocolo de evacuación en casos de emergencia. De La Torre se mostró satisfecho por el resultado. “Fue un éxito: en tres minutos logramos evacuar a 700 personas”, señalaron.

Protocolos y contexto actual

Desde la institución el rector confirmó que, ante la presencia de amenazas con carteles, trabajaron en función de lo establecido por las autoridades educativas y el organismo que las regula.

“Hubo un caso el viernes, pero se actuó según el protocolo del CGE”, afirmó. En este sentido, remarcó la importancia de sostener la calma en el día a día. “Tenemos que tratar de llevar normalidad y tranquilidad en la diaria”, manifestó.

Respecto a los últimos hechos, el rector de la Escuela ENOVA, analizó que “los chicos tienen una realidad expandida en redes y herramientas digitales, y la escuela está atravesada por eso. La escuela busca el diálogo y establecer consensos, a partir de las cosas que nos gustan y de las que no”. Además, destacó la importancia de generar espacios de reflexión.

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