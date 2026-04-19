Siete jóvenes heridos tras chocar contra un árbol en una calle sin salida

El hecho ocurrió poco antes de las 05:00, cuando por causas que se investigan un Fiat Duna terminó impactando en una arteria que se encontraba cortada (sin salida).

El vehículo era conducido por un joven de 19 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 22 y otros cinco jóvenes de entre 17 y 20 años.

A raíz del impacto, todos los ocupantes sufrieron lesiones de carácter leve y fueron trasladados en ambulancias al Hospital Centenario para su atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos de Comisaría Primera y personal de Tránsito Municipal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y procedieron a la retención del vehículo. Además, se le practicó al conductor el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo (0,99 g/l).

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