 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

Siete jóvenes heridos tras chocar contra un árbol en una calle sin salida

Un grupo de siete jóvenes resultó con lesiones leves luego de que el auto en el que viajaban chocara de frente contra un árbol en la madrugada de este martes, en la zona de Gutiérrez y Nieto.

19 Abr, 2026, 13:46 PM

El hecho ocurrió poco antes de las 05:00, cuando por causas que se investigan un Fiat Duna terminó impactando en una arteria que se encontraba cortada (sin salida).

 

El vehículo era conducido por un joven de 19 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 22 y otros cinco jóvenes de entre 17 y 20 años.

A raíz del impacto, todos los ocupantes sufrieron lesiones de carácter leve y fueron trasladados en ambulancias al Hospital Centenario para su atención médica.

 

En el lugar trabajaron efectivos de Comisaría Primera y personal de Tránsito Municipal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y procedieron a la retención del vehículo. Además, se le practicó al conductor el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo (0,99 g/l).

Temas

POLICIALES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso