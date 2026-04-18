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Guale AYUDA

Piden ayuda para una niña de 8 años que necesita estudios médicos urgentes

Una familia solicita colaboración económica para afrontar un viaje y un tratamiento médico urgente para una niña de 8 años, que debe someterse a una resonancia magnética bajo anestesia en el Hospital Garrahan. alias: dai.pay.26

18 Abr, 2026, 15:02 PM

Según relataron sus familiares a través de redes sociales, todo comenzó el 1 de abril, cuando la menor debió ser atendida en una guardia tras presentar un episodio en el que se le desviaron los ojos. A partir de allí, fue evaluada por un pediatra que ordenó una tomografía, en la que se detectaron lesiones en la parte izquierda de la cabeza.

 

 

 

Luego, la niña fue derivada a una oftalmóloga, quien realizó un fondo de ojo y advirtió una situación anormal, por lo que se decidió una nueva consulta de urgencia. Finalmente, fue derivada al Hospital Garrahan, donde se le indicó la realización de una resonancia magnética, con turno previsto para el 20 de abril a las 14:00.

 

La familia explicó que atraviesa una situación económica difícil, ya que el padre se encuentra sin trabajo estable y realiza changas, lo que apenas alcanza para cubrir gastos básicos. Además, el grupo familiar está compuesto por cinco integrantes, incluyendo otros dos niños.

 

 

 

Por este motivo, solicitan ayuda para poder costear el viaje y los gastos derivados del tratamiento. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias: dai.pay.26.

 

La familia aseguró que irá informando sobre la evolución del caso y agradeció cualquier tipo de ayuda recibida.

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