Quedó en silla de ruedas por un siniestro en 2015 y todavía no ha cobrado la indemnización

Por apelaciones de la Dirección Provincial de Vialidad, Alejandra Nores, que sufrió un siniestro vial en la ruta 20 en 2015, todavía no ha cobrado la indemnización del Estado.

Alfio Gette, abogado de Alejandra, dijo en RADIO MÁXIMA que la Cámara Contencioso Administrativo concedió un recurso extraordinario, y ahora la causa pasó al Superior Tribunal de Justicia.

“Alejandra está cuadripléjica en una silla de ruedas hace diez años, y espera recibir la indemnización”, indicó el profesional. Ante una consulta, señaló que la indemnización más los honorarios rondaría entre 500 y 600 millones de pesos.

“Aparte de la lamentable corrupción que ha habido con la obra pública, las consecuencias se siguen sintiendo, son muchos los juicios pendientes de resolución”, reflexionó Gette.

“Admiro la fuerza de voluntad, las ganas que le pone, pero Alejandra es una persona que necesita una ayuda permanente en forma diaria”, agregó.

El terrible siniestro

El siniestro vial ocurrió el 20 de agosto de 2015, durante una tormenta y se atribuyó a la falta de mantenimiento y mal estado de la ruta 20, entre Gualeguaychú y Urdinarrain.

María Alejandra Nores viajaba con su padre, hermano e hija cuando su auto despistó y chocó contra un árbol, siniestro que fue causado por el mal estado de la ruta, según se documentó en su demanda.

Hace tres años, en diálogo con RADIO MÁXIMA, Alejandra contó que “uso sonda, pañales, no puedo hacer nada por mi sola, ni tomar un mate”.

“Pasando el puente, antes de llegar a la capilla (de Veronesi), empezó a llover muy fuerte, se vino el mundo abajo, porque lo tomo así. La ruta se empezó a inundar y no se veía nada. Veníamos conscientes de que la ruta estaba en muy mal estado y pensamos cómo hacer para esquivar los pozos, y bueno…Nos tocó esta mala jugada. Agarramos un pozo grande que nos chupó la goma delantera derecha del auto, lo largó, hicimos nueve giros”, recordó.