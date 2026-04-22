Obras Sanitarias reemplaza un caño central de cloacas que había colapsado

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Dirección de Obras Sanitarias, emprendió este miércoles el reemplazo total del colector central de cloaca de la cuadra de Ituzaingó, entre Paraguay y Nogoyá, que colapsó hace un tiempo atrás y que traía grandes problemas a los vecinos que viven del lugar.

Se trató de una cañería de hormigón prefabricado de 160 milímetros que acumula al menos 70 años de servicio y cuyo colapso estructural impedía el escurrimiento adecuado de las aguas residuales.

El deterioro progresivo de esa infraestructura sanitaria obligaba a los vecinos a requerir un camión atmosférico cada 60 días, aproximadamente, una situación que se agravó notablemente durante los últimos meses debido al agravamiento en el funcionamiento del sistema.

El colapso no solo afectaba el colector troncal sino también el desagüe de cada vivienda, ya que las aguas residuales domiciliarias no podían alcanzar la cámara receptora por la obstrucción total del ramal central.

Para dar una solución estructural y definitiva al problema, los trabajos contemplan la sustitución del viejo ducto de hormigón por uno nuevo de PVC de igual diámetro —160 milímetros— y, de manera simultánea, la renovación completa de todas las conexiones hogareñas al nuevo colector.

Las tareas demandaron la apertura de una zanja longitudinal de gran profundidad a lo largo del centro de la calzada, un trabajo que fue ejecutado con retroexcavadoras, las cuales retiraron los escombros del pavimento demolido hacia camiones volcadores de la Municipalidad, lo que conformó una operación de alta complejidad dada la envergadura de la excavación.

Una cuadrilla de más de 15 operarios de Obras Sanitarias lleva adelante los trabajos, con la participación de maquinaria pesada como palas cargadoras y equipos de excavación, todo ello en el centro mismo de la calzada, lo que motivó el cierre total del tránsito vehicular en esa cuadra mientras dure la obra.

Se estima que las tareas concluyan en las últimas horas del miércoles o, a más tardar, el jueves por la mañana.

La renovación de este tipo de infraestructura subterránea —invisible para la mayoría de los ciudadanos, pero fundamental para la salud pública y la calidad de vida urbana— evidencia que la gestión del intendente Mauricio Davico no solo atiende lo urgente sino que aborda la raíz estructural de problemas que, cuando se ignoran, escalan en costos, molestias y riesgos sanitarios para toda la comunidad.

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