Este jueves, audiencia clave por la contaminación del Parque Industrial Gualeguaychú. El juez no descarta una clausura

El juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, informó en RADIO MÁXIMA que este jueves a las 10, en el Centro de Convenciones, se realizará una audiencia pública por la causa de contaminación desde el Parque Industrial.

Viri adelantó que la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU), presentó un plan para adecuar el funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes industriales, y él tomará una decisión.

“Como juez tengo que tener en claro todas las consecuencias y tratar de dar una solución rápida, no con un plan a 40 años…si el plan de Corporación no es viable, no tendré otra posibilidad que quizás momentáneamente clausurar el lugar, porque no se puede seguir afectando el ambiente como hasta ahora”, anticipó el magistrado.

“Se está investigando la afectación del Parque Industrial y de la planta de tratamientos y hay un plan de acción presentado por la Corporación del Desarrollo. Lo leí detenidamente y tengo algunas dudas y haré preguntas”, adelantó.

Las voces en la audiencia

“En la audiencia estarán los actores y también los vecinos, representados por el abogado Fabián Moreno Navarro. Estarán Corporación del Desarrollo, una ingeniera química, un representante del Parque Industrial, seguramente el intendente y el fiscal Pedro Rebollo. Lo que tiran las industrias tiene que ser debidamente tratado para que no afecte el agua, la tierra y el aire, y que la planta de tratamiento dé abasto. Más allá de la contaminación, el olor es muy fuerte”, manifestó.

Hernán Viri indicó que “yo ordené un par de allanamientos, en uno me hice presente y ordené una pericia química que determinó exceso de escherichia coli y por otro lado coliformes termotolerantes, que configuraría el delito y la afectación ambiental. El perito sugiere la clausura del lugar, hasta tanto se solucione esto. Ordené una primera audiencia con las partes involucradas para que presentaran un plan concreto para poder dar solución a esta cuestión. La Corporación del Desarrollo ha presentado un plan para invertir y adecuar la planta”.

Dijo también que “la responsabilidad penal va por otro carril, yo ahora trato de dar una solución rápida y efectiva a la afectación ambiental”.

“Son temas delicados porque uno tiene que ver que la decisión de un juez puede afectar a mucha gente. Es importante la opinión fundamentada y criteriosa de cada una de las partes”, señaló.