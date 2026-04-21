Abren las inscripciones para el Programa de Alfabetización para jóvenes y adultos

Esta propuesta gratuita está diseñada específicamente para acompañar a todas aquellas personas que deseen iniciar o retomar el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, entendiéndolo como un paso fundamental hacia la autonomía personal y la integración social.

El programa comenzará a dictarse de manera formal el próximo lunes 11 de mayo. Informamos que el lugar se confirmará más adelante cuando sepan los números de inscriptos. La modalidad de cursada ofrece dos encuentros semanales que se desarrollarán en el horario de 15 a 17 h y se adaptará según las necesidades de los asistentes. De esta manera, se busca crear un entorno de aprendizaje dinámico y cercano donde cada estudiante cuente con el apoyo necesario para avanzar en su trayectoria educativa.

Los interesados inscribirse de manera presencial en la oficina de la Dirección de Educación, situadas en 25 de Mayo 718. El plazo para anotarse comienza este martes 21 de abril y se extenderá hasta el 4 de mayo inclusive, con un horario de atención al público de lunes a viernes, de 8 a 12:30 h. Asimismo, para quienes requieran realizar consultas previas o solicitar más información sobre el alcance del programa, se encuentra a disposición la línea telefónica 3446 320310.

Municipalidad de Gualeguaychú