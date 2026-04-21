 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale Educación

Abren las inscripciones para el Programa de Alfabetización para jóvenes y adultos

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de su Dirección de Educación, anuncia el inicio del periodo de inscripción para el Programa de Alfabetización, para fortalecer la inclusión educativa y brindar nuevas herramientas de desarrollo a los vecinos.

21 Abr, 2026, 15:30 PM

Esta propuesta gratuita está diseñada específicamente para acompañar a todas aquellas personas que deseen iniciar o retomar el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, entendiéndolo como un paso fundamental hacia la autonomía personal y la integración social.

 

El programa comenzará a dictarse de manera formal el próximo lunes 11 de mayo. Informamos que el lugar se confirmará más adelante cuando sepan los números de inscriptos. La modalidad de cursada ofrece dos encuentros semanales que se desarrollarán en el horario de 15 a 17 h y se adaptará según las necesidades de los asistentes. De esta manera, se busca crear un entorno de aprendizaje dinámico y cercano donde cada estudiante cuente con el apoyo necesario para avanzar en su trayectoria educativa.

 

Los interesados inscribirse de manera presencial en la oficina de la Dirección de Educación, situadas en 25 de Mayo 718. El plazo para anotarse comienza este martes 21 de abril y se extenderá hasta el 4 de mayo inclusive, con un horario de atención al público de lunes a viernes, de 8 a 12:30 h. Asimismo, para quienes requieran realizar consultas previas o solicitar más información sobre el alcance del programa, se encuentra a disposición la línea telefónica 3446 320310.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

Educación ESTE MARTES INCLUSIÓN

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso