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Guale SINIESTROS

Dos vehículos se incendiaron en la tarde de este miércoles

Ambos en la zona norte de la ciudad, pero en distintas direcciones. Personal de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú intervino en los siniestros.

22 Abr, 2026, 17:47 PM

El primero de ellos ocurrió en inmediaciones del puente Arroyo Gualeyán, cerca de las 15:30 horas, concurriendo al lugar el móvil 35 del cuartel de Bomberos de Gualeguaychú.

 

Casi dos horas después, y desde Alsina al Norte, el llamado a bomberos indicaba que a la altura del “El Fortín” también se incendiaba un vehículo por lo que nuevamente intervino la unidad 35.

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