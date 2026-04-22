Dos vehículos se incendiaron en la tarde de este miércoles

El primero de ellos ocurrió en inmediaciones del puente Arroyo Gualeyán, cerca de las 15:30 horas, concurriendo al lugar el móvil 35 del cuartel de Bomberos de Gualeguaychú.

Casi dos horas después, y desde Alsina al Norte, el llamado a bomberos indicaba que a la altura del “El Fortín” también se incendiaba un vehículo por lo que nuevamente intervino la unidad 35.

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