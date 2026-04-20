Comenzó la colocación de mezcla asfáltica en el Blvd. Pedro Jurado

El Gobierno de Gualeguaychú inició este lunes a primera hora el refuerzo estructural del Boulevard Pedro Jurado, con tareas localizadas a partir de la rotonda de Artigas, frente a la Terminal de Ómnibus, sobre la mano este. Este frente de obra avanza desde este punto hasta la intersección con Angelelli, siempre sujeto a que las condiciones climáticas sean favorables.

El esquema de trabajo prioriza la primera curva del boulevard, un sector con tránsito intenso de unidades de transporte de pasajeros, por lo que allí se ejecuta un refuerzo específico en el área de ingreso y egreso de colectivos, con el objetivo de aumentar la capacidad portante y evitar deformaciones prematuras.

La intervención incluye la colocación de una base negra con asfalto modificado, que es una capa estructural que está compuesta por áridos vinculada con cemento asfáltico que actúa como soporte de la carpeta de rodadura, mejora la resistencia frente a cargas elevadas y extiende la durabilidad del conjunto. Todo este material fue producido y procesado en la Planta de Asfalto Municipal.

En este sentido, las tareas se ejecutan con una terminadora asfáltica, dos rodillos compactadores de gran porte y herramientas manuales para ajustes finos en bordes y encuentros, con señalización preventiva para ordenar la circulación.

En paralelo, equipos técnicos desarrollan fresado y bacheo profundo en tramos que requieren nivelación para garantizar una reconstrucción homogénea.

Para mañana martes está prevista la continuidad del refuerzo en el otro extremo del boulevard, sobre la mano este, desde Urquiza hasta Bolívar, otro segmento con alto flujo vehicular.

Todas las acciones forman parte del plan integral de reconstrucción y reasfaltado del corredor, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

El uso de asfalto modificado aporta un salto de calidad respecto de soluciones tradicionales, y la incorporación de polímeros otorga mayor elasticidad y estabilidad térmica, reduce la aparición de huellas y fisuras y disminuye la frecuencia de mantenimiento.

La obra consolida un eje estratégico para la movilidad urbana ya que una calzada robusta no solo mejora la circulación y la seguridad, también optimiza recursos públicos al reducir intervenciones futuras y sostiene en el tiempo la infraestructura que articula el transporte cotidiano de la ciudad, una de las prioridades de la política vial de la gestión del intendente Mauricio Davico.

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