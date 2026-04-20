El Nodo Curita Gaucho llevará a cabo una jornada integral de salud para personas y animales

El próximo jueves 23 de abril, de 9 a 12 horas, en la intersección de Sobral y Boulevard de María se llevará a cabo una nueva jornada integral de salud tanto para personas como para animales.

La propuesta es impulsada por el Nodo Curita Gaucho en conjunto con la Dirección de Veterinaria, en un trabajo articulado que reúne distintas áreas municipales. Los vecinos podrán acceder a controles básicos de salud, vacunación y test de HIV, además de recibir asesoramiento profesional.

Asimismo, se ofrecerán servicios veterinarios orientados al cuidado de los animales, entendiendo su rol fundamental dentro del entorno familiar y comunitario reconociendo la estrecha relación entre la salud animal y la salud pública.

Como parte de la propuesta, también se desarrollará una feria de productos locales, donde emprendedores de la zona podrán ofrecer sus elaboraciones.

Municipalidad de Gualeguaychú

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