Buscan a una banda que realizó un raid de robos en Gualeguaychú, Uruguay y Colón

Varias departamentales de la Policía de Entre Ríos trabajan en la búsqueda de una banda delictiva que habría cometido robos al menos en los departamentos Gualeguaychú, Uruguay y Colón.

La banda seria especializada en el ingreso a viviendas en las cuales los moradores se encuentran ausentes. En Colón, ingresaron a cuatro casas en la noche del viernes.

El operativo incluye a las distintas dependencias y puestos camineros, informó El Entre Ríos.

En el caso del departamento Colón, cometieron un hecho en la localidad de Villa Elisa, dos en el Loteo San Juan y otro en barrio Los Bretes de la ciudad cabecera.

Sin poder brindar demasiados detalles y a la espera de frustrar su huida, el jefe de Policía Departamental Colón Héctor Martínez precisó a El Entre Ríos que no son oriundos de la zona, por lo que se presume que realizan un trabajo de inteligencia previo.

“La investigación está avanzada en cuanto a los posibles autores y el vehículo en el que se trasladarían”, señaló optimista.

En cuanto a los casos del viernes, “en dos de las propiedades no sustrajeron nada, en una del Loteo San Juan se llevaron dinero y en Los Bretes se llevaron algunas pertenencias. Generalmente buscan dinero o cosas transportables”, comentó.

Fuente: El Entre Ríos