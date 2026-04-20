Investigan 16 amenazas en escuelas de Gualeguaychú y hubo allanamientos a menores

El coordinador de Fiscales de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, reveló en RADIO MÁXIMA que desde el jueves pasado “hubo una vorágine que iba momento a momento, hoy tenemos 16 trámites en marcha, hubo un incremento entre el viernes y el sábado. En alguna hay dos denuncias, pero son 16 legajos, estamos hablando de amenazas entre 14 y 15 escuelas”.

“No es para bajarle el precio el tema, incluso se hicieron un par de allanamientos el sábado, no puedo dar detalles porque se trata de menores, pero sí que hubo elementos secuestrados. Prefiero no hablar de cuestiones relacionadas con chicos. Se han tomado medidas concretas en relación con menores concretos, medidas preventivas para evitar algún acontecimiento”, detalló Beherán.

Al analizar la ola de amenazas en escuelas en los últimos días, y acerca la dimensión de la problemática, el fiscal reflexionó que “mucho más importante que fortalecer legislaciones, es fortalecer una conciencia social, porque las redes vuelcan de alguna manera lo que la sociedad vuelca, y transmitir que esto deja de ser una broma. Si de cien chicos, 99 lo toman como broma y uno no, basta para que haya una tragedia… “.

Precisó que “hay denuncias de autoridades, personal docente y en algunos casos padres de alumnos. Los mensajes tienen distintas metodologías, pero son todos avisos de posible agresión dentro de los establecimientos, también hubo por mensajería de whatsapp, y la mayoría son inscripciones en las escuelas”.

Derechos que se contraponen

En cuanto a la posibilidad de revisar a los alumnos cuando ingresen al establecimiento, Beherán manifestó que “las autoridades de Educación no tenían una directiva formal para revisación de los alumnos, yo desde la Justicia digo que sí a partir de esta situación. Hay derechos que se contraponen, el derecho a tener clases, el derecho de un niño a no ser molestado, y por el otro lado padres muy preocupados, unos que decían cómo se van a cerrar las escuelas, y otros que dicen cómo se van a dar clases así…Si no pasa nada, dirán que hicimos mucho…y si pasa algo, dirán que lo que hicimos no alcanzó…”.

Sobre el reinicio de clases este lunes, expresó que “las clases se iniciaron con presencia policial, rondas periódicas y al ingreso también”.

Dijo asimismo que “nos reunimos con las autoridades de la educación pública y las de gestión privada, el ministerio pupilar en defensa de los menores, el COPNAF y la Policía. Se dispuso una presencia policial en las escuelas y un abordaje educativo con charlas, protocolos y medidas de protección de menores porque hay personas que habían sido señaladas”.