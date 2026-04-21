Nuevo espacio de preparación para el nacimiento con acompañamiento integral

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Subsecretaría de Salud, pondrá en marcha un nuevo espacio de preparación para el nacimiento, destinado a personas gestantes y sus familias. La iniciativa busca acompañar esta etapa clave de la vida mediante encuentros que brindan información, contención y herramientas desde una mirada integral.

La actividad comenzará el viernes 24 de abril a las 10 h en la Casa Rosada del Corsódromo, y se desarrollará con una modalidad quincenal. Este formato permite dar continuidad al proceso, favoreciendo el seguimiento y la construcción de vínculos entre quienes participan.

El espacio es impulsado por el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Pueblo Nuevo y se enmarca dentro del Programa CRIANZA – Acompañamiento Integral de la Lactancia Materna, una política pública que promueve el cuidado temprano y fortalece el acompañamiento a las familias desde el inicio de la vida.

En este sentido, el Programa CRIANZA incorpora una mirada integral que reconoce la lactancia materna no solo como un proceso biológico, sino también emocional, social y cultural. A través del trabajo de puericultoras, se brinda asesoramiento personalizado, detección temprana de dificultades y acompañamiento continuo, favoreciendo el bienestar tanto del recién nacido como de la persona gestante.

Durante los encuentros se abordarán distintas temáticas vinculadas al embarazo, el parto y el puerperio, con información clara y accesible que permita transitar esta etapa con mayor seguridad. Además, se trabajarán aspectos relacionados con la salud física, emocional y social, promoviendo una experiencia más consciente y acompañada.

Asimismo, la propuesta apunta a generar redes de apoyo entre las familias, fomentando el intercambio de experiencias y el acompañamiento mutuo. Estos espacios resultan fundamentales para fortalecer la confianza, compartir inquietudes y construir comunidad en torno al cuidado.

Municipalidad de Gualeguaychú

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