Casi se matan al chocar contra un caballo: salvó su vida familia de Gualeguaychú que viajaba a Puigari

Cinco personas de Gualeguaychú que viajaban a Puigari en la mañana de este miércoles, salvaron su vida milagrosamente cuando el vehículo chocó contra un caballo en Ruta 12, cerca del acceso a Lucas González.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:55, cuando un vehículo que se dirigía desde Gualeguaychú hacia Villa Libertador San Martín impactó contra el animal suelto sobre la calzada.

Según se informó, los cinco ocupantes del rodado sufrieron golpes producto del fuerte impacto, aunque ninguno presentó heridas de gravedad. Tras el hecho, fueron asistidos en el lugar por personal policial de la comisaría de Lucas González y por una ambulancia del hospital Santa Rosa.

Un testigo que circulaba por la zona indicó que el accidente ocurrió a unos tres kilómetros del acceso a la localidad y relató que se detuvo para colaborar con los involucrados hasta la llegada de los servicios de emergencia. "Volvieron a vivir, gracias a Dios no pasó nada, solo lesiones leves", dijo Gustavo Zair, según informó El Once.

Minutos después del siniestro, efectivos policiales acudieron al lugar para organizar el tránsito y asistir a los ocupantes del vehículo. En tanto, personal de salud brindó atención primaria a los heridos, quienes presentaban lesiones de carácter leve.

El caballo contra el cual chocaron, que murió por el impacto, se encontraba sin control al momento del siniestro vial.

Fuente: El Once.