Se estrenó Brasas Ardientes, valiosa propuesta de Alfredo Iribarren

En nuestra ciudad se realizó en la Sala de la biblioteca Sarmiento, el estreno de la obra Brasas Ardientes, escrita y dirigida por el creador escénico Alfredo Iribarren.

Nuevamente Iribarren vuelve a sorprender a la ciudad con una puesta teatral original de personajes que transitan diversos universos, mostrando las diferentes contingencias del amor en la adultez.

Bajo su dirección de actores, Guillermo Kratzer en su debut actoral y la experimentada Andrea Frutos que pertenece al grupo ilusiones, logran un nivel destacado de actuación que vuelve afectiva la comicidad de los textos y de las situaciones.

Por eso, la propuesta que nuevamente Iribarren sube a las tablas vuelve a confirmar el talento y la experiencia escénica de uno de los directores más destacados del medio.

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