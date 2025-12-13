Presentaron la pelota Torreón, confeccionada en unidades penales

En el marco del fortalecimiento de la laborterapia y la capacitación en oficios, el Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER) realizó la presentación institucional de los productos elaborados por personas privadas de la libertad, destacando el valor del trabajo como eje esencial para la inclusión social.

En este marco, se hizo la entrega simbólica de una pelota de fútbol marca Torreón al gobernador Rogelio Frigerio; al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

Siguiendo los lineamientos trazados por el Ministerio de Seguridad y Justicia, y bajo las directivas de la Dirección General del SPER, la institución continúa profundizando su perfil productivo con un claro sentido formativo. El objetivo central es dotar a las personas privadas de su libertad de herramientas concretas, hábitos de responsabilidad y cultura del trabajo.

Producción con identidad propia

La marca "Torreón" representa el resultado de un proceso integral coordinado por la Dirección Principal de Industria del Servicio Penitenciario. La confección de estos artículos deportivos se realiza en distintas Unidades Penales de la provincia, donde los internos participan activamente en cada etapa de la cadena de producción.

Esta iniciativa no solo busca la fabricación de un bien útil, sino que apunta a objetivos de fondo en el tratamiento penitenciario, como la promoción de hábitos y rutinas laborales, la responsabilidad y el aprendizaje de oficio.