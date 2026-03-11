Este miércoles 11 de marzo comenzó la Campaña Antigripal 2026 en Gualeguaychú, con la primera etapa de vacunación destinada a personal de salud, personas gestantes, puérperas y niños de entre 6 y 24 meses. La estrategia se desarrolla en los Centros de Salud municipales, en articulación con el ministerio de Salud de Entre Ríos y en el marco de la planificación nacional acordada por el Consejo Federal de Salud.

“La vacunación es una herramienta fundamental para prevenir complicaciones asociadas a la gripe, especialmente en los grupos más vulnerables. Por eso es importante que las personas que forman parte de esta primera etapa se acerquen a los centros de salud para recibir la dosis correspondiente”, señaló el subsecretario de Salud municipal, Pablo Alfaro.

La campaña comenzó tras el arribo de las primeras dosis de vacuna antigripal a la provincia, lo que permitió poner en marcha la logística de distribución y aplicación en los distintos vacunatorios públicos. En esta primera etapa también se aplicará la vacuna adyuvantada a mayores de 65 años institucionalizados en establecimientos de larga estadía, con el objetivo de proteger a los grupos que presentan mayor riesgo frente a la gripe.

La anticipación en la distribución de las vacunas responde a la circulación de una nueva variante de influenza y al inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios. En este sentido, desde el ministerio de Salud de la Nación se dispuso adelantar la compra y el envío de las dosis para asegurar una cobertura oportuna y reducir el impacto de la variante H3N2 y su nuevo subclado K, caracterizado por una mayor contagiosidad.

En las próximas semanas, la campaña se ampliará a personas de 24 meses a 64 años con factores de riesgo —quienes deberán presentar constancia médica que acredite la patología preexistente— y a todas las personas mayores de 65 años, con el objetivo de garantizar una cobertura progresiva y escalonada que priorice a los grupos más vulnerables frente a la gripe.

Desde la subsecretaría de Salud se recuerda a la comunidad que la vacuna es gratuita y se recomienda concurrir a los centros de salud con el carnet de vacunación. La Campaña Antigripal 2026 forma parte de una política sanitaria orientada a la prevención y al fortalecimiento del sistema de salud, promoviendo el cuidado de la población antes del pico de circulación de virus respiratorios durante el invierno.

