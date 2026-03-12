 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale VISITAS GUIADAS

El Museo del Carnaval abre su Agenda 2026 para visitas educativas y de investigación

Instituciones educativas, organizaciones y grupos interesados pueden reservar recorridos guiados y experiencias educativas para conocer la historia y el proceso creativo del carnaval de Gualeguaychú.

12 Mar, 2026, 09:01 AM

El Museo del Carnaval de Gualeguaychú informa la apertura de su Agenda 2026 destinada a visitas escolares, institucionales, especiales y de investigación.

 

La propuesta invita a instituciones educativas, organizaciones y grupos interesados a programar con anticipación recorridos guiados y experiencias educativas en este espacio cultural dedicado a preservar y difundir la historia y la identidad carnavalera de la ciudad.

 

Inaugurado en 2019, el museo funciona en un antiguo galpón ferroviario restaurado y ofrece un recorrido interactivo por la historia del carnaval local, con trajes, esculturas, fotografías y objetos que reflejan su evolución desde fines del siglo XIX hasta la actualidad.

 

A través de estas visitas, es posible conocer de cerca, el proceso creativo, artístico y social que forma parte del Carnaval del País y de los Corsos Populares “Matecito”, dos de las manifestaciones culturales más representativas de Gualeguaychú.

 

Para reservas e información:

Teléfono: 3446 420420

WhatsApp: 3446 645781

Correo electrónico: [email protected]

