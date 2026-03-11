Por salarios y contra la reforma previsional, docentes se movilizaron en casi toda la provincia

Las actividades se desarrollaron en los 17 departamentos y, en Paraná, la convocatoria tuvo lugar frente a la Casa de Gobierno y CGE.

El secretario general de la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Manuel Gómez señaló que la jornada buscó visibilizar que el conflicto docente continúa abierto tras el cierre de las negociaciones paritarias. “La situación salarial en la provincia de Entre Ríos está irresuelta. Después de dos audiencias paritarias escuchamos dos propuestas ilegales por fuera del marco constitucional, lo que nos obliga a seguir marcando presencia”, sostuvo uno de los dirigentes durante la concentración.

La actividad fue organizada por las seccionales de Agmer en conjunto con otros sindicatos docentes como Sadop y AMET. Según indicaron, el objetivo fue reiterar el reclamo por una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido.

En ese sentido, advirtieron que el salario docente viene registrando una fuerte caída en términos reales y remarcaron que la situación se vuelve cada vez más difícil para los trabajadores del sector. “No hay manera de aceptar que tengamos que esperar tres meses para ver qué se le ocurre al gobierno provincial para replantear la propuesta que acercó en paritarias”, afirmó Gómez.

Durante la jornada también se cuestionó el impacto de los salarios en las condiciones de trabajo. “El salario docente no sólo está destinado a la manutención. Con él también se afronta el transporte para llegar a las escuelas y muchas veces la compra de materiales que las familias no pueden aportar”, expresó.

Críticas a la reforma previsional

Otro de los ejes de la protesta fue el rechazo al proyecto de reforma del sistema previsional entrerriano. Los docentes cuestionaron que inicialmente el Gobierno haya señalado que no existía un borrador y que posteriormente se difundiera un documento con los lineamientos de la iniciativa.

“Convocaron a las organizaciones sindicales para decir que no había proyecto de reforma, pero horas después se presentó un borrador y se entregó a legisladores. Las jubilaciones y pensiones en Entre Ríos no son un privilegio, son un derecho conquistado por el movimiento obrero”, remarcó Gómez.

En ese marco, anticiparon que el debate también se trasladará al ámbito legislativo, donde buscarán expresar su postura ante los distintos bloques políticos.

Cuestionamientos al cierre de paritarias

Durante la protesta también se criticó la decisión del Gobierno provincial de cerrar la discusión salarial por decreto. Según señaló Marianela Valdez, delegada de Agmer, el aumento dispuesto retoma la misma propuesta que había sido rechazada en el ámbito paritario.

“Frigerio dio por decreto el aumento y fue exactamente la misma oferta que se había rechazado. Incluía montos en negro que son inconstitucionales, desfinancian la Caja de Jubilaciones y el IOSPER y además desvirtúan el escalafón docente”, sostuvo Valdez.

De acuerdo a lo expresado por la delegada, la propuesta incluía elevar el salario mínimo a 750 mil pesos y un incremento de 30 mil pesos para jubilados, cifras que consideran insuficientes frente al costo de vida actual.

“Hoy cualquier trabajador necesita más de un millón y medio de pesos para no ser pobre. Los salarios docentes están por debajo de esa línea”, acentuó.

Reclamos por condiciones laborales

Además del conflicto salarial y previsional, durante la jornada se denunciaron situaciones vinculadas al funcionamiento del sistema educativo, como el cierre de cargos o la no apertura de divisiones en algunas escuelas.

Según indicó Valdez, en varios casos las comunidades educativas lograron revertir esas decisiones tras manifestarse ante el Consejo General de Educación.

Finalmente, Valdez también plantearon la necesidad de recuperar los espacios de organización dentro de las escuelas, como las asambleas, al considerar que son herramientas clave para debatir la situación del sector y coordinar medidas de acción.

La jornada de protesta se realizó sin paro general y con crédito horario para delegados sindicales, mientras que el conflicto docente continúa abierto a la espera de nuevas instancias de negociación con el Gobierno provincial.

En Gualeguaychú, la concentración se realizó en el centro de la ciudad, en calles 25 de Mayo y España

Fuente: (APFDigital)

Temas RECLAMOS