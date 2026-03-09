 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale BALDÍOS

Inspección General intensifica los controles sobre terrenos baldíos

A través del Programa de Convivencia Vecinal, se refuerzan los recorridos para verificar el cumplimiento de la ordenanza que obliga a mantener los terrenos baldíos limpios, como medida de prevención sanitaria y cuidado del entorno urbano.

9 Mar, 2026, 19:33 PM

En el marco de las acciones preventivas que llevan adelante distintas áreas del Gobierno de Gualeguaychú, la Dirección de Inspección General, a través del Programa de Convivencia Vecinal, intensifica los controles sobre los terrenos baldíos en distintos barrios de la ciudad para garantizar el cumplimiento de la Ordenanza N.º 11511/2010.

 

La normativa establece la obligatoriedad de mantener los terrenos baldíos y/o en ocupación dentro de la zona urbana del ejido de la ciudad en condiciones de limpieza, libres de malezas, pastizales y acumulación de basura, escombros u otros elementos que representen un peligro real o potencial para la salud, el ambiente o la comunidad.

 

El objetivo de estas acciones es contribuir al ordenamiento de la ciudad y disminuir los focos que favorecen la presencia de plagas como roedores, moscas y cucarachas. Asimismo, la limpieza de estos espacios resulta fundamental para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, el zika y la fiebre chikungunya, evitando su reproducción en recipientes o sectores donde pueda acumularse agua. Mantener los terrenos en condiciones también ayuda a prevenir situaciones vinculadas con la seguridad ciudadana.

 

El personal de la Dirección de Inspección General recorre diferentes calles y barrios para observar el estado de los terrenos baldíos. Ante la detección de irregularidades, se identifica al propietario y se labra el acta correspondiente de notificación, infracción e intimación para la limpieza del predio, tal como lo establece la ordenanza vigente. En caso de incumplimiento, el acta de infracción es elevada al Juzgado de Faltas para su resolución.

 

Desde el área recordaron algunas recomendaciones para promover la convivencia y la prevención sanitaria: evitar la presencia de pastizales, realizar periódicamente el corte de pasto y el desmalezamiento, no acumular elementos en desuso y mantener los terrenos baldíos con el pasto corto y en buen estado de orden y limpieza. También se recuerda que la vereda es responsabilidad del frentista y debe mantenerse en condiciones que permitan la libre circulación.

 

Por reclamos, denuncias, sugerencias u otras consultas, los vecinos pueden comunicarse con la Dirección de Inspección General al teléfono 423399 o acercarse a la oficina ubicada en España 423.

Temas

BALDÍOS

