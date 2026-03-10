Cloti Massaferro la mujer reconocida en Gualeguaychú con más de 50 años en el comercio

“Teníamos una fábrica, venían las chicas, cortaban la tela y se la llevaban para coser. La fábrica empezó en Pellegrini y 3 de Caballería y terminó atrás de Don Quijote” recordó.

Las prendas se producían en grandes cantidades y se vendían en diferentes lugares.

“Empecé un poco más fija en el ´76. Fui aprendiendo”, destacó Massaferro. También recordó que en el año 1982, un gran movimiento de turistas de Uruguay, que duró alrededor de un mes, marcó el inicio de una nueva forma de trabajar.

“Fue cortito, abríamos el sábado todo el día y los domingos a la mañana. Era una locura cómo se vendía”, señaló.

El horario habitual de trabajo hasta ese momento, era sólo hasta los sábados al mediodia, y se retomaba la actividad los lunes, pero el movimiento de turistas de ese año marcó un antes y un después. “Yo era loca por el trabajo, después otros se fueron contagiando”, expresó.

Clotilde “Cloti” Massaferro, fue distinguida por dinamizar el comercio local en épocas difíciles y por ser pionera en extender horarios comerciales y promover el cooperativismo entre pequeños emprendedores frente a grandes cadenas.