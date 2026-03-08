80 mujeres de Gualeguaychú fueron distinguidas por su compromiso y aporte a la comunidad

El encuentro fue encabezado por el intendente Mauricio Davico, quien estuvo acompañado por la viceintendenta, Julieta Carrazza, funcionarios del Ejecutivo municipal, concejales y un nutrido marco de público.

Durante la ceremonia se distinguió a 80 mujeres referentes en distintos ámbitos de la vida social de la ciudad, destacadas por su labor en actividades culturales, deportivas, sociales, institucionales y empresariales. También se incluyó a hermanas de excombatientes de la Guerra de Malvinas, mujeres que integran las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como profesionales y trabajadoras vinculadas a los sectores de salud, transporte, construcción y diversos oficios.

En su mensaje a las homenajeadas, el Intendente manifestó “el inmenso placer y el gran orgullo de compartir este espacio con mujeres de mi ciudad que, con su accionar en los diferentes ámbitos de nuestra comunidad, han dejado y van dejando huellas dignas de ser reconocidas e imitadas. La dedicación, el compromiso, la responsabilidad, la fortaleza y el amor abren caminos impensados, poniéndolas como ejemplo”.

Davico también destacó el valor que las mujeres tienen en el crecimiento de la ciudad y en la construcción cotidiana de la comunidad. “Todas las apreciaciones que haga sobre ustedes no alcanzan para dimensionar todo lo que significan para nuestra comunidad: desde la familia, instituciones intermedias, en la educación, en la ciencia, en la cultura, en el deporte, en lo social y en todos los trabajos que encaran, son fundamentales para nuestro crecimiento”, afirmó.

Asimismo, recordó que este reconocimiento se ha consolidado como una política de su gobierno. “En mi gestión me propuse visualizar y reconocer el accionar de nuestras mujeres y, como gracias a Dios son tantas, en estas tres ediciones hemos reconocido a 185 mujeres que siembran amor en todo lo que hacen”, señaló. Y para cerrar, el Intendente dejó un mensaje de gratitud y reconocimiento: “Feliz Día Internacional de la Mujer. Gracias por el compromiso, por todo lo que han hecho y por lo que seguramente seguirán haciendo. Gracias también a esas mujeres anónimas que todos los días aportan un granito importante para la construcción de nuestra ciudad y de nuestra comunidad”.

Las mujeres elegidas por instituciones de la ciudad para recibir este reconocimiento fueron:

Adela María Nélida Pon; Adriana Campbell de Darré; Agustina Peralta; Alba Yolanda Kneeteman; Alicia Raquel Collazo; Ana Esther Falco; Analía Melgarejo de Regoli; Andrea Fabiana Frávega; Argentina María Carlés; Aurora Alcira Irigoitía; Beatriz Gauna; Beatriz Soledad Melgar; Belén Taborda; Berta Gregoria Carlés; Brenda Flores; Camila Mateo; Carina Marcela Frávega; Carolina Solís; Cecilia Gómez; Cecilia Soledad Ledesma; Coria Marianela Vallejos; Daniela Matteucci; Elsa Mosto; Elsa Villar; Elsa Yulán; Érica Pacheco; Estefanía González; Evangelina Noemí García Blanco; Gabriela Noemí Barrera; Georgia Fabiana Reichel; Graciela Ríos; Inés María Irigoitía; Johana Verónica Vera; Julieta Boloque; Julieta Gatti; Laura Machado; Liliana Pimentel; Maira Rodríguez; María Alejandra González; María Arellano; María Beatriz Frías; María Beatriz Mista; María Cristina Mondelo; María Ester Papes; María Eugenia Garbino; María Laura Broggi; María Laura Erpen Lechini; Mariana Aranda; Mariana Casabella; Mariana Mónica Jara; Marisol Perla Mandoco; Marta Inés Carlés; Marta Ledri; Marta Leonor Collazo; Micaela Barrionuevo; Mirta Sosa; Mónica Ovalle; Nadia Espíndola; Nahir Erlin; Nancy Hernández; Natalia Analía Derudi; Natalia Elizabeth Flores; Natalia Miño Raffo; Nélida Díaz; Nelly Electra Lambruschini; Nicole Magali Baes; Noemí Giuliana Sosa; Nora Beatriz Dimotta; Norma Raquel Dimotta; Pamela De Battista; Rita Luciana Ciceri; Romina Noemí Cabelier; Rosa Rébora; Sara Rosa Mista; Silvia Frávega; Soledad Stieben; Stella Maris Frávega; Susana Lucía Chesini; Viviana Eugenia "Coqui" Carbó y Yolanda Concepción Amarilla.

