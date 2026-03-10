 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale CALLES

Cortes totales y parciales de calles por mejoras de la trama vial en la zona del Estadio Municipal

Interrupciones preventivas acompañan las tareas de recuperación del pavimento urbano, con impacto temporal en la circulación y beneficios duraderos para la seguridad vial y la calidad de la infraestructura céntrica.

10 Mar, 2026, 21:13 PM

El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas a la circulación vehicular en distintos tramos de las zonas aledañas al Estadio Municipal a raíz de tareas de reparación sobre la calzada que requieren la ocupación total de la traza.

 

Los cortes alcanzan a:

  • Nogoyá, entre San Juan y Colombo (2 cuadras)
  • Nogoyá y La Rioja (1/2 calzada)
  • Santa Fe, entre San Juan e Ituzaingó
  • Santa Fe, entre Rivadavia y Luis N. Palma

 

Los cortes que se producirán durante el resto de la semana:

  • San Luis, entre Luis N. Palma y Urquiza
  • Alberdi y Goldaracena

 

Las intervenciones corresponden a trabajos de bacheo, los cuales consisten en el retiro del material deteriorado, limpieza profunda del sector afectado, recomposición de la base y la posterior colocación de hormigón.

 

Este procedimiento permite recuperar la resistencia estructural del pavimento y prolongar su vida útil frente al tránsito diario.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

CALLES CIRCULACIÓN Seguridad Vial

