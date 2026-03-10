Cortes totales y parciales de calles por mejoras de la trama vial en la zona del Estadio Municipal

El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas a la circulación vehicular en distintos tramos de las zonas aledañas al Estadio Municipal a raíz de tareas de reparación sobre la calzada que requieren la ocupación total de la traza.
Los cortes alcanzan a:
- Nogoyá, entre San Juan y Colombo (2 cuadras)
- Nogoyá y La Rioja (1/2 calzada)
- Santa Fe, entre San Juan e Ituzaingó
- Santa Fe, entre Rivadavia y Luis N. Palma
Los cortes que se producirán durante el resto de la semana:
- San Luis, entre Luis N. Palma y Urquiza
- Alberdi y Goldaracena
Las intervenciones corresponden a trabajos de bacheo, los cuales consisten en el retiro del material deteriorado, limpieza profunda del sector afectado, recomposición de la base y la posterior colocación de hormigón.
Este procedimiento permite recuperar la resistencia estructural del pavimento y prolongar su vida útil frente al tránsito diario.
Municipalidad de Gualeguaychú
