Cortes totales y parciales de calles por mejoras de la trama vial en la zona del Estadio Municipal

El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas a la circulación vehicular en distintos tramos de las zonas aledañas al Estadio Municipal a raíz de tareas de reparación sobre la calzada que requieren la ocupación total de la traza.

Los cortes alcanzan a:

Nogoyá, entre San Juan y Colombo (2 cuadras)

Nogoyá y La Rioja (1/2 calzada)

Santa Fe, entre San Juan e Ituzaingó

Santa Fe, entre Rivadavia y Luis N. Palma

Los cortes que se producirán durante el resto de la semana:

San Luis, entre Luis N. Palma y Urquiza

Alberdi y Goldaracena

Las intervenciones corresponden a trabajos de bacheo, los cuales consisten en el retiro del material deteriorado, limpieza profunda del sector afectado, recomposición de la base y la posterior colocación de hormigón.

Este procedimiento permite recuperar la resistencia estructural del pavimento y prolongar su vida útil frente al tránsito diario.

Municipalidad de Gualeguaychú