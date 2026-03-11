 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale CONVOCATORIA PÚBLICA

Convocatoria pública: el RUAER busca una familia para tres hermanos que desean crecer juntos

Dos mujeres de 12 y 16 años y un varón de 14 desean vivir en un ambiente familiar. Necesitan apoyos y acompañamiento en sus actividades cotidianas.

11 Mar, 2026, 12:23 PM

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER) abrió una nueva convocatoria pública para la adopción de tres hermanos que desean crecer juntos, en una familia que los quiera y los cuide. Son dos mujeres de 12 y 16 años y un varón de 14, quienes se encuentran institucionalizados desde hace tres años. Este llamado es exclusivo para adultos y adultas residentes en Entre Ríos.

 

El grupo de hermanos presenta una discapacidad intelectual, por lo que necesita de personas con disponibilidad y compromiso para garantizar los tratamientos requeridos por cada uno, como apoyo escolar, tratamiento psicológico y psiquiátrico, entre otros.

 

Los tres son autónomos en las actividades de la vida diaria, tanto en su higiene personal, vestimenta, alimentación, etc., aunque requieren acompañamiento de una persona mayor de edad en algunas situaciones de manejo del dinero, traslado en lugares desconocidos y resolución de situaciones problemáticas cotidianas, entre otras.

 

La adolescente de 16 se encuentra adaptada a la vida en residencia, sin presentar dificultades respecto de las actividades que se le proponen. Le encanta realizar manualidades, por lo que siempre está creando algo con sus manos.

 

La niña de 12 concurre a gimnasia artística y practica básquet, deporte del que disfruta mucho. Le gusta compartir con sus pares juegos y charlas.

 

Ambas mujeres van a talleres de cocina, de huerta, de ajedrez y de expresión corporal y se suman cuando surgen otras actividades recreativas.

 

Al adolescente de 14 le gusta compartir tiempo con los adultos. Es curioso: suele ocuparse de investigar el funcionamiento de las cosas. Le encanta el campo, escuchar música y andar en bicicleta.

 

Las familias interesadas en responder a esta situación y así garantizarles el derecho a crecer en una familia, pueden inscribirse en esta instancia de convocatoria pública. Para esto deben completar el siguiente formulario: https://forms.gle/PX8PRQVJ496emxmT8 hasta el viernes 20 de marzo.

 

Por consultas, comunicarse por whatsapp al 343 5 329475, por correo electrónico a [email protected] o a los teléfonos (0343) 4209575/576.

 

Ministerio Público de la Defensa

Temas

CONVOCATORIA PÚBLICA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso