Robo millonario: desvalijaron la casa de un técnico informático en Gualeguaychú

Martín, un técnico informático, sufrió un millonario robo en la casa que ocupa en calle San Juan al 500, en Gualeguaychú.
En RADIO MÁXIMA, Martín manifestó que por su trabajo viaja entre Gualeguaychú y Buenos Aires, y este martes cuando regresó a esta ciudad, descubrió que le habían robado.
El técnico detalló que le llevaron dos notebook Apple, dos guitarras eléctricas y una electroacústica, dos drones DJI y un micrófono de mano, lo que suma millones de pesos.
“Adelante tengo cámaras, pero entraron por el fondo, desarmaron el ventiluz del baño. No sacaron el monitor porque no entraba”, describió.
Agregó que detrás de su vivienda hay una casa deshabitada. “Atrás hay una casa como abandonada que frecuenta alguna gente”, indicó en alusión a la posible actuación de "ocupas".
Martín manifestó que realizó la denuncia en Comisaría Tercera, y que recibió “el llamado de un muchacho como que pedía dinero por las cosas robadas”. Quienes puedan aportar algunos datos, comunicarse al teléfono 11 6691-0596.