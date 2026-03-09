Allanamiento y detención por amenazas con arma de fuego

Un allanamiento realizado en las primeras horas de este lunes en Gualeguaychú culminó con resultado positivo y la detención de un hombre de 41 años, en el marco de una causa por amenazas agravadas con arma de fuego y abuso de armas.

El procedimiento fue realizado por personal de Comisaría Cuarta, con la colaboración de Comisaría Tercera, División Investigaciones e Inteligencia Criminal y el Grupo Especial, en un domicilio ubicado en inmediaciones de Juan B. Justo y Misiones.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Transición y Garantías N° 1, en el marco de un legajo caratulado “Abuso de Armas y otro”, vinculado a un hecho ocurrido el día anterior.

La denuncia de una mujer

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada en Comisaría Tercera por una mujer de 52 años, quien manifestó que un hombre, junto a otro individuo, la habría amenazado utilizando un arma de fuego.

A partir de las tareas investigativas se logró identificar al sospechoso y solicitar la correspondiente orden judicial para el allanamiento.

Secuestro de un revólver

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma de fuego tipo revólver calibre 38, con capacidad para seis cartuchos, cuatro de ellos colocados en el tambor. También se detuvo al principal sospechoso, considerado de interés en la causa.

El hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde fue examinado por el médico policial y posteriormente quedó alojado a disposición de la Justicia.