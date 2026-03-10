 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale AGMER

Docentes realizarán este miércoles concentraciones en toda la provincia

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó a realizar este miércoles concentraciones en todos los departamentos de la provincia, en el marco del plan de lucha que el sindicato viene llevando adelante por la situación salarial.

10 Mar, 2026, 18:53 PM

Según informaron desde el gremio docente mayoritario, las manifestaciones se desarrollarán entre las 19 y las 20 y tendrán como objetivo expresar el rechazo al aumento salarial dispuesto por decreto por el gobierno de Rogelio Frigerio, luego de que la propuesta fuera rechazada por los sindicatos en la mesa paritaria.

 

Cabe recordar que la negociación salarial entre el Ejecutivo provincial y los gremios docentes terminó sin acuerdo, luego de que Agmer, AMET, Sadop y UDA rechazaran la oferta oficial por considerarla insuficiente. Tras esa decisión, el gobernador confirmó que el incremento igualmente será liquidado mediante decreto y pagado por complementaria a los docentes.

 

En ese contexto, Agmer resolvió profundizar las medidas de protesta y convocó a movilizaciones en toda la provincia para visibilizar los reclamos del sector. Entre los principales puntos, el sindicato expresó su rechazo a una eventual reforma previsional en Entre Ríos y cuestionó el mecanismo de aumento por decreto.

 

Asimismo, desde el gremio también manifestaron su rechazo a las políticas educativas impulsadas por el Gobierno nacional, al considerar que afectan derechos laborales de los docentes y el carácter social de la educación pública.

 

Las concentraciones se realizarán en las principales ciudades de cada departamento y forman parte de una serie de acciones que el sindicato viene impulsando en las últimas semanas, mientras se mantiene el conflicto con el Gobierno provincial y a la espera de definiciones sobre la continuidad de la negociación salarial. (APFDigital)

Temas

AGMER PROTESTA AUMENTO CONFLICTO DOCENTES

