Guale BOULEVARD PEDRO JURADO

Durante dos días estará cerrada la mano este del Boulevard Pedro Jurado por su reconstrucción

Desde este miércoles se realizará una intervención con desvíos y funcionará la mano oeste con doble sentido. Habrá agentes de Tránsito ordenando. Se solicita colaboración a la ciudadanía con el retiro previo de autos estacionados en ese sector.

10 Mar, 2026, 21:22 PM

El Gobierno de Gualeguaychú informa que el miércoles 11 de marzo, a partir de las 6 de la mañana, se implementará un corte total sobre la mano este del boulevard Pedro Jurado en el tramo comprendido entre avenida Artigas y Gervasio Méndez.

 

La restricción se mantendrá hasta el viernes 13 a las 17 horas, debido a tareas de repavimentación y bacheo profundo, ambas tareas incluidas dentro del proyecto de reconstrucción integral del boulevard Pedro Jurado, un acceso estratégico para la circulación urbana y el transporte de carga.

 

Con el objetivo de garantizar la continuidad del tránsito, se habilitará la mano oeste con doble sentido de circulación durante el período que dure la intervención ya que, de esta manera, se evitará la interrupción total del flujo vehicular en el boulevard y se mantendrá una alternativa operativa para quienes deban desplazarse por la zona.

 

El operativo contará con señalización preventiva y con la presencia de personal de la Dirección de Tránsito Municipal, las cuales organizarán el movimiento vehicular y supervisarán el cumplimiento de los desvíos establecidos para reducir riesgos y ordenar la circulación en el sector intervenido.

 

El Gobierno de Gualeguaychú solicita a vecinos, comerciantes y empresas ubicados en el área retirar previamente los vehículos estacionados sobre la traza afectada con el fin de facilitar el desarrollo de las tareas.

 

También se recomienda al resto de los conductores optar por recorridos alternativos durante los días previstos para la obra, lo que permitirá evitar congestiones, demoras innecesarias y situaciones de desorden vehicular.

 

La intervención apunta a recuperar la estructura de la calzada mediante trabajos de base y superficie que permitan restablecer condiciones adecuadas de transitabilidad, seguridad y durabilidad en uno de los corredores con mayor flujo vehicular del sector.

 

La obra exige la interrupción temporal del carril este para permitir el desarrollo completo de las tareas previstas.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

BOULEVARD PEDRO JURADO OBRA Municipalidad TRÁNSITO

