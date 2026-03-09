Vuelven las ferias comunitarias a la Plaza San Martín

El sábado 14 de marzo, de 18 a 22 h, se realizará la Feria Comunitaria del barrio San Francisco en la Plaza San Martín. La propuesta invita a disfrutar de una tarde en comunidad con panificados, ropa, artesanías y múltiples productos elaborados por emprendedores locales. Además, habrá sorteos, artistas invitados, música en vivo y un stand de promoción y prevención de la salud.

El domingo 15 de marzo, también de 18 a 22 h y en la Plaza San Martín, será el turno de la Feria Comunitaria Norte. Con el mismo espíritu, la feria ofrecerá un espacio para compartir, apoyar la producción local y fortalecer los vínculos comunitarios. Los vecinos podrán acceder a productos variados, participar de sorteos y disfrutar de espectáculos artísticos y musicales.

Las ferias comunitarias se consolidan como espacios de encuentro que promueven la economía social y solidaria, brindando oportunidades a emprendedores y artesanos de la ciudad. Al mismo tiempo, generan instancias de recreación y participación para las familias, fortaleciendo la identidad barrial y el sentido de pertenencia.

Desde la subsecretaría de Salud se destaca que estas iniciativas forman parte de las políticas públicas orientadas a la inclusión, la promoción de la salud y el acompañamiento a la economía popular. La presencia de stands de prevención y promoción refuerza el compromiso de acercar información y herramientas a la comunidad, integrando el cuidado de la salud con la vida cotidiana.

El regreso de las ferias comunitarias San Francisco y Norte reafirma el compromiso del Gobierno de Gualeguaychú con la generación de espacios abiertos, participativos y solidarios. Se invita a los vecinos a acercarse en el día y horario de cada encuentro para disfrutar de estas propuestas que fortalecen la comunidad y promueven el desarrollo local.

Temas ECONOMÍA SOCIAL