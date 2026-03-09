 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale VOCACIÓN

Está abierta la inscripción para estudiantes vocacionales de Teatro

El Profesorado de Teatro de la FHAyCS UADER Sede Gualeguaychú, informa que desde el 9 al 17 de marzo se encuentra abierta la inscripción, para cursar en calidad de alumnos vocacionales materias anuales y del primer cuatrimestre.

9 Mar, 2026, 18:42 PM

Es una propuesta de formación académica gratuita, abierta a todas las personas que estén interesadas en las temáticas que se abordan en los distintos espacios disciplinares y se extiende certificado.

 

Algunas de las materias y seminarios que se pueden cursar son: Juegos teatrales; Técnica vocal; Actuación; Seminario de la Práctica Docente; Dramaturgia; Dirección teatral; entre otras.

 

Para mayor información acercarse a Mitre 87 1er. piso de 18 y 30 a 20 y 30 horas (Escuela Secundaria Luis Clavarino) o enviar correo a: [email protected]

 

Los estudiantes vocacionales son aquellas personas que solo quieren cursar determinadas materias, sin necesidad de ser estudiantes de la carrera.

VOCACIÓN

