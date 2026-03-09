Está abierta la inscripción para estudiantes vocacionales de Teatro

Es una propuesta de formación académica gratuita, abierta a todas las personas que estén interesadas en las temáticas que se abordan en los distintos espacios disciplinares y se extiende certificado.
Algunas de las materias y seminarios que se pueden cursar son: Juegos teatrales; Técnica vocal; Actuación; Seminario de la Práctica Docente; Dramaturgia; Dirección teatral; entre otras.
Para mayor información acercarse a Mitre 87 1er. piso de 18 y 30 a 20 y 30 horas (Escuela Secundaria Luis Clavarino) o enviar correo a: [email protected]
Los estudiantes vocacionales son aquellas personas que solo quieren cursar determinadas materias, sin necesidad de ser estudiantes de la carrera.
