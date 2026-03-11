Siniestro vial frente a Gualeguaychú: tránsito asistido

Un siniestro vial con dos vehículos como protagonistas, se produjo en la mañana de este miércoles en la Ruta Nacional 14, frente a Gualeguaychú.

El hecho ocurrió frente a un comedor, en el sentido hacia Buenos Aires. Se dispuso tránsito asistido y se autorizó una circulación lenta por el lugar del siniestro.

El informe policial

En horas de la mañana de este miércoles, alrededor de las 07:45, se produjo un siniestro vial en el kilómetro 53 de la Ruta Nacional 14, que involucró a cuatro vehículos.

El hecho tuvo como protagonistas a un camión Iveco Hi-Way, conducido por un hombre de 40 años oriundo de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe; un Renault Laguna, al mando de un hombre de 52 años domiciliado en Gualeguaychú; una Toyota SW4, conducida por un hombre de 33 años con domicilio en San Vicente, provincia de Misiones, quien era acompañado por un hombre de 35 años de nacionalidad brasileña; y un camión Mercedes-Benz Actros, que se encontraba estacionado en el lugar.

Según las primeras averiguaciones, el camión Iveco circulaba por la Ruta Nacional 14 en sentido norte–sur cuando, por causas que se tratan de establecer, su conductor perdió el control del rodado, cruzándose de carril e invadiendo el sentido contrario de circulación. En esas circunstancias impactó contra la parte trasera izquierda del Renault Laguna.

A raíz del choque, el camión Iveco volcó sobre la calzada, siendo posteriormente embestido en su semirremolque por la Toyota SW4. En tanto, el camión Mercedes-Benz Actros, que se encontraba estacionado, resultó con roces producto del contacto con los vehículos involucrados.

El conductor del camión Iveco fue trasladado al hospital local, presentando un fuerte dolor en su pierna derecha, quedando a la espera de evaluación médica para determinar la gravedad de las lesiones.

El tránsito en la zona fue asistido y desviado por la colectora mientras se realizaban las tareas correspondientes.