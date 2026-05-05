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Guale CONVOCATORIA

Nueva convocatoria pública para locales en el Centro Comercial Antiguo Mercado y Vieja Terminal

El Gobierno de Gualeguaychú abre el llamado para la adjudicación y explotación comercial de los locales n.º 9 y n.º 14. Los interesados podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 13 de mayo a las 10 horas.

5 May, 2026, 12:36 PM

A través del Decreto n.º 1452/2026, se convoca a emprendedores y comerciantes a participar de la Convocatoria Pública para la explotación de dos espacios ubicados en el Centro Comercial Antiguo Mercado y Vieja Terminal. Esta iniciativa busca fomentar la inversión en los sectores comercial y gastronómico, promoviendo la creación de empleo y revalorizando los espacios públicos.

 

Locales disponibles

 

De acuerdo al pliego de condiciones, los espacios concursados son:

 

- Local comercial n.º 9: con una superficie de 16 m², ubicado en la isla central con ingreso por el "Pasaje Umbrella", cuenta con una amplia vidriera.

 

- Local comercial n.º 14: tiene una superficie de 17 m², situado también en la isla central, con ingreso y vidriera por la entrada de calle San Martín.

 

Proceso de presentación y apertura

 

Los interesados deberán presentar sus ofertas en sobre cerrado en la Oficina de Administración del Centro Comercial, teniendo como fecha límite el día miércoles 13 de mayo de 2026 a las 10 horas. El acto de apertura de los sobres se llevará a cabo ese mismo día a las 11 h en las instalaciones municipales de calle Hipólito Yrigoyen n.º 75.

 

Posteriormente, el día viernes 15 de mayo a las 9 h, se constituirá la Comisión Preadjudicadora —integrada por representantes de Legales, Suministros, Habilitaciones y la Administración del Centro Comercial— para evaluar cada una de las propuestas presentadas.

 

Consultas y reglamentación

 

El pliego de condiciones y el reglamento interno pueden consultarse de manera digital en el sitio web oficial: www.gualeguaychu.gov.ar.

 

Dicho reglamento establece pautas estrictas de convivencia y funcionamiento, incluyendo la obligatoriedad de mantener los locales abiertos e iluminados en los horarios que determine la Administración, garantizando un entorno ordenado y de calidad para los visitantes.

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