Alerta de tormentas para Gualeguaychú y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional activa un AVISO AMARILLO por TORMENTAS para este Miércoles por la noche.

Áreas bajo alerta amarilla: Buenos Aires: Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento, Pérez Millán, Ramallo, San Pedro y Baradero. Entre Ríos: Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón . Uruguay:Soriano, Río Negro y Paysandú.

Advertencias oficiales:• Tormentas intensas.• Acumulados estimados entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superiores de forma puntual.

• Frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70km/h.

Próxima actualización: Martes 19:00 h. Recomendaciones básicas:• Evitar circular por calles anegadas.• No sacar residuos que puedan obstruir desagües.• Mantenerse informado por canales oficiales