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Guale EL TIEMPO

Alerta de tormentas para Gualeguaychú y la zona

Alcanza buena parte de Entre Ríos, Buenos Aires y el Uruguay.

5 May, 2026, 08:35 AM

El Servicio Meteorológico Nacional activa un AVISO AMARILLO por TORMENTAS para este Miércoles por la noche.

 

Áreas bajo alerta amarilla: Buenos Aires: Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento, Pérez Millán, Ramallo, San Pedro y Baradero. Entre Ríos: Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón . Uruguay:Soriano, Río Negro y Paysandú.

 

Advertencias oficiales:• Tormentas intensas.• Acumulados estimados entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superiores de forma puntual.

 

Frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70km/h.

 

Próxima actualización: Martes 19:00 h. Recomendaciones básicas:• Evitar circular por calles anegadas.• No sacar residuos que puedan obstruir desagües.• Mantenerse informado por canales oficiales

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