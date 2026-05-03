Rompió los vidrios de un auto en la calle y fue detenido

El episodio motivó la intervención policial tras un llamado que alertó sobre un incidente en el lugar. Al arribar, efectivos de la Sección Motorizada ya habían logrado reducir y detener al sospechoso, quien momentos antes había provocado roturas en los vidrios de un automóvil.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el individuo fue trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

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