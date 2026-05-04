Abrió la inscripción para los Corsos Populares Matecito 2027

El Gobierno de Gualeguaychú informa que se encuentra abierta la convocatoria a murgas y conjuntos carnavalescos para participar en la edición 2027 de los Corsos Populares Matecito, una de las propuestas culturales más representativas y convocantes de la ciudad.

En esta primera instancia, la inscripción está destinada a las agrupaciones que deseen participar en competencia y permanecerá abierta hasta el viernes 5 de junio. Por su parte, los grupos libres tendrán tiempo de anotarse hasta el 18 de diciembre.

Las planillas de inscripción pueden retirarse en el Museo del Carnaval, de martes a viernes, en los horarios de 9 a 12 y de 16 a 20. En el mismo espacio también se brinda asesoramiento y se pueden realizar consultas vinculadas a la participación.

Los Corsos Populares Matecito reúnen cada año a murgas, conjuntos carnavalescos y agrupaciones independientes que llenan de música, color y creatividad las noches de verano. En su última edición, el evento contó con una destacada participación de agrupaciones y una masiva concurrencia de público, reafirmando su crecimiento sostenido y su fuerte arraigo en la comunidad.

De cara a 2027, se proyecta una nueva edición que continúe fortaleciendo el trabajo colectivo, la identidad barrial y la expresión artística popular, convocando a más grupos a sumarse a esta celebración.

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