Davico: El Espacio Astra es un ejemplo del rol del Estado, a diferencia de Amarras

El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, destacó en RADIO MÁXIMA que el Espacio Astra, inaugurado el sábado con el show de La Renga, muestra que “el municipio debe acompañar y brindar seguridad jurídica, y el privado generar riqueza”.

En la misma línea, el intendente remarcó que “si no somos serios, la gente que tiene plata no invierte”, y puso el ejemplo de años anteriores del barrio náutico Amarras en Pueblo Belgrano, al manifestar que “si el Estado provincial te da un certificado de aptitud ambiental y al año siguiente te suspende la obra, eso es una mancha muy difícil de sacar”.

Al hablar sobre el nuevo Espacio Astra, Davico afirmó que “nosotros no vamos a traer bandas desde la Municipalidad, que lo haga el privado y lo acompañamos porque es importante para todo lo que genera en la ciudad, La Renga fue una prueba de fuego y salió bien, y yo sé que van a llegar otras bandas porque Gualeguaychú es una plaza muy importante por la distancia a Uruguay, Rosario, Buenos Aires, y por donde está Astra, que está adentro de la ciudad y en un lugar donde no molesta mucho”.

Agregó que “nosotros hicimos una inversión de entre 8 y 10 millones de pesos de horas extras, que todavía no las hemos pagado, y en la ciudad, siendo muy conservadores, deben haber quedado 3 mil millones de pesos”.

En el mismo análisis, manifestó que “nosotros tuvimos una mancha muy complicada que fue Amarras, donde el inversor tenía el okey de Provincia y después mirá lo que pasó, es una mancha que no es fácil de sacar, y vos desde el Estado tenés que generar tranquilidad. Si el Estado te da un certificado de aptitud ambiental y al año te dice que parés y te suspende… Vos tenés que generar seguridad jurídica. Yo no le pedía decir a Astra que tenía la habilitación y después se lo suspendo. Si no somos serios, la gente que tiene plata no va a venir a invertir. Hay que ser claros, más vale decir no de entrada”.

No complicar las cosas

“Como política del gobierno local, es acompañar y no complicarle las cosas al que viene a invertir, y qué mejor que un show como La Renga. Ahí había cuatro hectáreas que estaban muertas, no había nada, y ahora está a disposición. El empresario David Barrios y su esposa están muy contentos de haber puesto un pleno en Gualeguaychú y el manager de La Renga muy contento por haber trabajado con el municipio”.

Por otra parte, y al hablar sobre posibles futuras inversiones privadas en espacios ociosos, Davico comentó que “hay empresarios que han visto donde la Unidad Penal 2, han ido al Frigorífico. Va a haber propuestas por lo que era la cárcel, si bien es provincial, ya hablé con el gobernador. Por ejemplo, departamentos con locales comerciales y oficinas del Estado…Hay muchos casos donde los gobiernos ponen la tierra y negocian con el privado”.