“Cubrimos las expectativas para el espectáculo de La Renga”, destacó Izaguirre desde la Municipalidad

"Sabíamos que en algún momento íbamos a tener que cortar el puente, por la seguridad de los vehículos y de los peatones, y también por la gente que se juntaba en la esquina del puente", dijo Izaguirre sobre el corte del puente Méndez Casariego. "El operativo empezó el sábado a la mañana, tuvimos un corte de tránsito el sábado a la madrugada en 25 de Mayo donde empieza la costanera".

"Es para destacar el comportamiento de los fanáticos de "La Renga", a pesar del festejo y de lo que estaban tomando es para felicitar la amabilidad y el respeto que mostraron", destacó Izaguirre.

Acerca de la productora organizadora del recital, Izaguirre señaló que "desde la productora estaban muy agradecidos con el trabajo nuestro, para nosotros es una alegría de que ellos hayan sentido que la Municipalidad haya hecho bien su trabajo".

"En el aspecto económico funcionó como un efecto cascada y eso es bueno para todos, eventos así tienen que venir para quedarse, tenemos que seguir mejorando para brindar un mejor servicio